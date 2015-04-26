محمد بن زايد يصل الطائف في زيارة قصيرة للسعودية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف في زيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قاعدة الملك فهد الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وسعادة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وقادة القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة طيران الرئاسة.

كما يرافق سموه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع ومعالي الفريق حمد مبارك الشامسي رئيس جهاز امن الدولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق ركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة اللواء الركن عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسعادة اللواء ركن بحري سمو الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.