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البطاطا والبطاطس أطعمة تزيد حرق الدهون وتنقص الوزن

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البطاطا والبطاطس أطعمة تزيد حرق الدهون وتنقص الوزن البطاطا والبطاطس أطعمة تزيد حرق الدهون وتنقص الوزن
قد يعانى البعض من الإصابة بمرض السمنة، وقد تكون إصابة الشخص بصعوبة فى الهضم من أهم الاسباب التى تؤدى للإصابة بالزيادة فى الوزن.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور هانى كمال أخصائى السمنة والتغذية، أن هناك بعض الأكلات التى تساعد على الهضم بطريقة جيدة وأيضا تزيد من نسبة حرق فى الجسم.

ويتابع د. كمال، أن هناك بعض الحميات الغذائية التى تساعد على تسهيل عملية الهضم وتزيد من حرق الدهون داخل الجسم، كتناول الشخص للبطاطس المسلوقة أو المشوية بالفرن، وأيضا تناول البطاطا، فإنها لا تحتوى على السكر بنسب عالية وبالتالى لا تزيد من الوزن.

يستكمل أخصائى السمنة والتغذية، قائلا: "إن تناول الأكلات الحارة تساعد على زيادة معدل الحرق، لأنها تزيد من حرارة الجسم ومن سريان الدم أثناء عملية الهضم.

وأخيرا يؤكد أن تناولك للجنزبيل يساعد على الهضم وإنقاص الوزن لأنه يعد من أفضل المشروبات الحارة.

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مصر 365

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