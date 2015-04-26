براءة وزيرة التضامن من عدم تنفيذ حكم قضائي وإلغاء حبسها عام

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد،وسكرتارية صابر صبحى بقبول الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وبرائتها من حكم حبسها سنة لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا.

كانت محكمة جنح العجوزة عاقبت الوزيرة بالحبس والعزل من الوظيفة والغرامة 2000 جنيه لوقف التنفيذ وذلك لعدم تنفيذها حكمًا قضائيا لصالح مواطن وبعدها استأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم.

كان مواطن من الإسماعيلية أقام دعوى بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن طالب فيها إخلاء مبنى استأجرته الوزارة منه، وحصل على حكم لصالحة إلا أن الوزارة لم تنفذه فأقام دعوى بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 ضد الوزيرة “غادة فتحى والى” والتى أصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة والكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ.