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حفل ختام دورة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‎

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حفل ختام دورة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‎ حفل ختام دورة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‎


> اختتمت بالقاهرة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بدول الكومنولث فى مجال ” تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ” التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة خلال الفترة من 28 مارس حتى 26 ابريل 2015، وذلك بحضور السيد الاستاذ الدكتور / جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، والسيد السفير .د / حازم فهمى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى تأتى فى اطار البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة لتعزيز التعاون مع دول الكومنولث انطلاقا من الدور المصرى الرائد فى هذا المجال حيث شارك 32 طالبا من خمسة دول من دول الكومنولث وهم ( روسيا – اقيلم تاتارستان بروسيا – كازاخستان – جورجيا – البوسنة والهرسك ).

وفى هذا الصدد، اشار السيد السفير .د / حازم فهمى ، امين عام الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية الى الاهمية التى تتمتع بها دول الكومنولث فى برامج الوكالة من منطلق علاقات التعاون والصداقة التى تجمع بين ودول الكومنولث، وتجدر الاشارة الى ان هذه الدورة التدريبية تأتى تلبية لمطلب هذه الدول فى الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فى ضوء المكانة التى تتمتع بها جامعة القاهرة، علما بأنه من المقرر أن تنظم الوكالة دورة تدريبية أخرى فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لدولة أوكرانيا .

هذا، وقد اثنى الطلاب المشاركون على المستوى التنظيمى للدورة سواء من الناحية العلمية اوالثقافية، وعبروا عن عن سعادتهم البالغة بالتعرف على العادات والتقاليد والثقافة المصرية، والتى كان لها الاثر الاكبر فى نفوس الطلاب.

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