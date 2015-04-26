أردوغان يدعو إلى حوار سياسي شامل وتأسيس مناخ للاستقرار باليمن

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تأسيس الاستقرار في اليمن أمر مهم وأن نجاح المرحلة الثانية التي ستقوم على أساس الحل السياسي أمر في غاية الأهمية ، داعيا إلى حوار سياسي شامل وتأسيس مناخ للاستقرار والسلام بمشاركة الجميع في اليمن، بحسب القدس العربي.

وأضاف إردوغان ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبل زيارته الكويت الاثنين ، :”لا فرق بين أمن واستقرار الكويت وأمن واستقرار تركيا” وأن “تركيا تولي أهمية كبيرة للتشاور مع الكويت في القضايا الإقليمية”.

وأشار إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة للتشاور مع الكويت في القضايا الإقليمية فالعلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى ماض مشترك في القيم الدينية والثقافية التي تعزز الروابط القائمة بين البلدين.

وأعرب إردوغان عن تقديره الكبير لدور “الاعتدال والمصالحة” الذي يؤديه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في منطقة الخليج.