"جنح مستأنف العجوزة"تلغى حبس وزيرة التضامن فى اتهامها بعدم تنفيذ حكم

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد، وسكرتارية صابر صبحى اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وبراءتها من حكم حبسها سنة لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا.

كانت محكمة جنح العجوزة عاقبت الوزيرة بالحبس والعزل من الوظيفة والغرامة 2000 جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لعدم تنفيذها حكمًا قضائيا لصالح مواطن وبعدها استأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم.

وأقام مواطن من الإسماعيلية دعوى بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن، طالب فيها إخلاء مبنى استأجرته الوزارة منه، وحصل على حكم لصالحه إلا أن الوزارة لم تنفذه فأقام دعوى بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" والتى أصدرت قرارها المتقدم، بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة والكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ.