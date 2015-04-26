بالصور.. ​إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الشعبية ولجنة المصالحات العرفية في إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى أولاد “رحيم” واولاد “كريم” بقرية درنكة بأسيوط.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمركز وتحت رعاية اللواء عبد العظيم نصرالدين مدير أمن أسيوط ومأمور مركز شرطة أسيوط وقد تراضى طرفا الخصومة وتصالحا وتعهدا بوقف نزيف الدم بينهما بعد تقديم الكفن ، وتساوى الدماء.

بدأت مراسم جلسة الصلح بآيات من القرآن الكريم، وتقدم الأهالى بالشكر لرجال الأمن وأعضاء اللجنة وأفراد كبار العائلتين على ما قدموه من تسهيلات لإتمام هذا الصلح المبارك .​