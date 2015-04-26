قاضى «أحداث بولاق» يأمر بطرد عاملين بقناة فضائية ناما أثناء الجلسة

وجه المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، توبيخًا الى اثنين من العاملين بفضائية “صدى البلد ” نظرًا لإنهماكهما فى النوم ، اثناء انعقاد وقائع جلسة محاكمة 104 متهمًا بقضية”احداث بولاق أبو العلا”.

وأعتبر رئيس المحكمة ان ما صدر من كلا العاملين بالقناة تجاوزًا فى حق المحكمة، ليأمرهما بالمغادرة فورًا من قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الاهالي وبعض انصار الرئيس المعزول ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.