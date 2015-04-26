تأجيل محاكمة 51 بأحداث سجن بورسعيد إلى جلسات 24 و25 و26 و27 مايو المقبل

قررت محكمه جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديميه الشرطه , تاجيل خامس جلسات محاكمه 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 أخرين الي جلسات 24 و 25 و 26 و 27 مايو المقبل.

ارسال اوراق التحقيقات ادارة الشكوي بمصلحه السجون و القرار و محضر الجلسه الي النائب العام لاجراء التحقيق حول تلك الواقعه و طلب كل من محسن راضي و العميد منير الصاوي و احمد سراج الدين يوم 24 مايو و يطلب كل من الرائد شريف ابراهيم و جلال الدين و النقيب محمد مدحت و الملازم محمد طلعت يوم 25 مايو و يطلب كل من العمداء حسام حسن جبرة و رجب سيد احمد و هاني محمود عبد العزيز يوم 26 مايو و يطلب المسعفين احمد الباجوري و اخرين 27 مايو و استمرار حبس المتهمين.

و اشارت المحكمه انه ورد اليها طلب من رئيس قطاع المكتب الفني للهية العامه للاستثارات انه ورد اليه عدد 3 اسطوانات مدمجه من قناة cbc خاص بالقضيه و ارفقتهم المحكمه بالقضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

و اثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.

واعدوا اسلحه ناريه “بنادق اليه خرطوش ومسدسات ” واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.