القوات العراقية تحبط هجومًا لـداعش على ناحية البغدادي

أعلنت مصدار أمنية عراقية أنه تم إحباط هجوم لتنظيم “داعش” للسيطرة على ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار.

وقال ضابط في الفرقة السابعة ،طلب عدم الكشف عن هويته، إن عناصر داعش هاجموا قبل ظهر الاحد، ناحية البغدادي والمجمع السكني غربي بغداد وإن القوات الأمنية بمساندة عشائر تصدوا للهجوم الذي استخدم فيه التنظيم أسلحة متوسطة رافقها قصف على المجمع السكني الذي تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأشار إلى أنه تم إجبار عناصر داعش على الفرار بعد تركهم 13 جثة في ساحة القتال.

من جهة أخرى وصلت إلى مشارف منطقة ناظم الثرثار تعزيزات عسكرية إضافية للمشاركة في عملية تحريرها من داعش.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد وصلت إلى مشارف منطقة ناظم الثرثار شمال شرقي الفلوجة للمشاركة في عملية تحريرها من داعش.