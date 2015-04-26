أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القوات العراقية تحبط هجومًا لـداعش على ناحية البغدادي

Google+ Print
القوات العراقية تحبط هجومًا لـداعش على ناحية البغدادي القوات العراقية تحبط هجومًا لـداعش على ناحية البغدادي

أرشيفية

أعلنت مصدار أمنية عراقية أنه تم إحباط هجوم لتنظيم “داعش” للسيطرة على ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار.

وقال ضابط في الفرقة السابعة ،طلب عدم الكشف عن هويته، إن عناصر داعش هاجموا قبل ظهر الاحد، ناحية البغدادي والمجمع السكني غربي بغداد وإن القوات الأمنية بمساندة عشائر تصدوا للهجوم الذي استخدم فيه التنظيم أسلحة متوسطة رافقها قصف على المجمع السكني الذي تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأشار إلى أنه تم إجبار عناصر داعش على الفرار بعد تركهم 13 جثة في ساحة القتال.

من جهة أخرى وصلت إلى مشارف منطقة ناظم الثرثار تعزيزات عسكرية إضافية للمشاركة في عملية تحريرها من داعش.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد وصلت إلى مشارف منطقة ناظم الثرثار شمال شرقي الفلوجة للمشاركة في عملية تحريرها من داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا