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الزيادي : الأحزاب فشلت والمطالبة بكيان سياسى يعبر عن فكر الرئيس بات ضروريا

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الزيادي : الأحزاب فشلت والمطالبة بكيان سياسى يعبر عن فكر الرئيس بات ضروريا الزيادي : الأحزاب فشلت والمطالبة بكيان سياسى يعبر عن فكر الرئيس بات ضروريا

جدد تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر مطالبته بضرورة انشاء حزب سياسى يعبر عن افكار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد حالة الفشل والتخبط الذى تعيشه الأحزاب السياسية.

وقال الزيادى فى تصريحات له اليوم، أنه يؤيد طرح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بضروة وجود كيان سياسى يعبر عن الرئيس، مضيفا الرئيس الحالى جاء بعد ثورتين وتم انتخابه من الجماهير من الذين طالبوه بالنزول فهو رئيس من الشعب والهجوم على الفكرة باعتبارها وأد للثورة كلام غير منطقى خاصة وأن الاحزاب الحالية فشلتفى تقديم “كادر” يصلح للمنافسة على منصب الرئيس سواء بعد 25 يناير أو بعد 30 يونيو ، باستثناء جماعة الإخوان ، فالأحزاب حتى الآن فشلت فى اعداد قائمة انتخابية، ولا تزال فى حالة تخبط ولا تملك كوادر أو رؤية سياسية أو اقتصادية فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لظهير سياسى راقى ينفذ فكر الرئيس وسياساته فى ظل المخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة.

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