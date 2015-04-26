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بالفيديو .. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشارع المعهد الدينى بالإسكندرية

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بالفيديو .. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشارع المعهد الدينى بالإسكندرية بالفيديو .. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشارع المعهد الدينى بالإسكندرية

قامت إدارة شرطة المرافق بالإسكندرية بحملة مكبرة استهدفت خلالها رفع كافة الاشغالات بشارع المعهد الدينى – دائرة قسم شرطة ثان المنتزة و ذلك بأستخدام المعدات واللوادر بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي و قوات الأمن المركزى.

يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى إعلاء سيادة القانون ومن خلال توجيهات السيد اللواء محمد الشرقاوى – مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بأستمرار شن الحملات الأنضباطية الهادفة الى إعادة المظهر الحضارى لمدينة الأسكندرية و ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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