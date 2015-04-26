بالفيديو .. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشارع المعهد الدينى بالإسكندرية

قامت إدارة شرطة المرافق بالإسكندرية بحملة مكبرة استهدفت خلالها رفع كافة الاشغالات بشارع المعهد الدينى – دائرة قسم شرطة ثان المنتزة و ذلك بأستخدام المعدات واللوادر بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي و قوات الأمن المركزى.

يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى إعلاء سيادة القانون ومن خلال توجيهات السيد اللواء محمد الشرقاوى – مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بأستمرار شن الحملات الأنضباطية الهادفة الى إعادة المظهر الحضارى لمدينة الأسكندرية و ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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