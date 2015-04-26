رفع السيارات أعلى كوبرى المنيل المنهار جزئيا بالدقهلية واستمرار غلق الطريق

تمكنت قوات الحماية المدنية وضباط المرور بمحافظة الدقهلية من رفع السيارات المقلوبة أعلى كوبرى المنيل بطريق المنصورة جمصة الدولى، وإخلاء الطريق بالكامل، بعد انهيار جزء من الكوبرى فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة جمصة، واستمر غلق الطريق لحين صدور قرار من الهيئة العامة للطرق والكبارى لمعرفة مدى صلاحية الكوبرى ومدة إصلاحه، مع استمرار تحويل الطريق إلى ناحية مدينة شربين وطريق بلقاس القديم.

كان اللواء أحمد الادكاوى سكرتير عام محافظة الدقهلية، قد انتقل إلى مكان الانهيار وقام بالإطلاع على الكوبرى والأضرار التى لحقت به.

بالفيديو.. لقطات للانهيار الجزئى بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة

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صور لآثار انهيار كوبرى المنيل بطريق جمصة - المنصورة

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انهيار جزئى بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة وانقلاب 3 سيارات

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