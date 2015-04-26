غلق محطة مترو العباسية ومنع دخول المواطنين لموقع التصادم

أغلق مترو الأنفاق منذ قليل محطة العباسية، بعد توقف حركة التقاطر بالخط الثالث لمترو الأنفاق نتيجة تصادم قطارين وخروج أحدهم من جدار النفق، وإصابة السائقين.

وقام الأمن بإبعاد المواطنين عن محطة المترو، مؤكدين لهم توقف حركة القطار بالمترو وغلق بوابات المحطة.



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الأمن يبعد المواطنين عن محطة العباسية بعد تصادم القطارين

وأكد مصدر مسئول بجهاز تشغيل مترو الأنفاق، أن سبب توقف حركة القطارات بالخط الثالث ما بين محطتى "العتبة- العباسية"، اصطدام أحد القطارات بـ"صدادة" على الرصيف، مشيرًا إلى أنه تسبب ذلك فى حدوث عطل مفاجئ للقطار بعد خروجه من الورشة بالعباسية ودخوله على السكة الاحتياطية.

وأشار المصدر إلى تهشم العربة الأولى بالقطار، موضحًا أنه جارى رفع آثار الحادث لعودة حركة القطارات بالخط إلى طبيعتها، لافتًا إلى أنه تسبب الحادث فى تكدس وزحام الركاب بمحطات الخط.



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غلق محطة متر أنفاق العباسية



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الأمن يغلق محطة مترو الأنفاق بالعباسية نتيجة تصادم قطارين

توقف حركة قطارات الخط الثالث للمترو من العتبة إلى العباسية

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إصابة سائقى قطارى مترو الأنفاق المتصادمين بمحطة العباسية

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تصادم قطارين بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة العباسية

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