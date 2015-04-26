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معلومات مجلس الوزراء: القمر"إيجبت سات 2" تحت سيطرة مصر ويعمل بكامل كفاءته

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معلومات مجلس الوزراء: القمر"إيجبت سات 2" تحت سيطرة مصر ويعمل بكامل كفاءته معلومات مجلس الوزراء: القمر"إيجبت سات 2" تحت سيطرة مصر ويعمل بكامل كفاءته
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما أثير حول فقدان الاتصال بالقمر الصناعى المصرى "إيجبت سات 2" قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى، والتى أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، موضحا أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات 2" تحت السيطرة المصرية الكاملة ويدور فى مجاله ويعمل بكفاءته المعهودة دون أى ترد فى طريقة عمله أو فقدان الاتصال به ولا حقيقة لأى تلفيات أو مشاكل به.

وقال المركز اليوم الأحد، إن الهيئة أوضحت أيضًا أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات 2" قد ساعد فى عدد من المشاريع التنموية العملاقة مثل مشروع قناة السويس، ومراقبة السواحل البحرية، كما تمت الاستعانة به أثناء الهجمات المصرية على الأراضى الليبية لمقاتلة أعضاء تنظيم "داعش"، حيث ساعد القمر القوات الجوية المصرية فى تحديد أماكنهم بدقة شديدة، وأن القمر قد زار مصر يوم السبت الماضى 25 أبريل 2015 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث كان فوق البحر الأحمر والدلتا، ثم توجه إلى لاستكمال دورته المعتادة حول الأرض.
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مصر 365

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