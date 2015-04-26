غدًا.. وزير الآثار يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الأول بمتحف السويس القومي

تنطلق، غداً، فعاليات المؤتمر العلمى الأول بمتحف السويس القومى تحت عنوان ” مشروع محور قناة السويس الجديدة و مستقبل السياحة الثقافية في مدن القناة وسيناء “الواقع والتطلعات” ” وتستمر لمدة 4 ايام ، حيث من المقرر أن يفتتح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار واللواء العربي السروي محافظ السويس فعاليات المؤتمر.

قال السيد البنا مدير عام متحف السويس ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر تم التحضير له منذ عدة أشهر من خلال فريق عمل من متحف السويس ومنطقة آثار السويس وشمال سيناء وكذا عدد من الزملاء بقطاع المتاحف والمعرض التاريخى لهيئة قناة السويس .

وأضاف – فى تصريحات خاصة – أنه يتمنى أن يحظى المؤتمر بالدعم الإعلامى الجيد ليبرز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية فى المشاركة الفعلية فى رسم مستقبل السياحة الثقافية لمصر فى القرن الواحد والعشرين.