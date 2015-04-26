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نفوق 6 أغنام وكمية من الطيور فى حريق نشب بمنزل بسوهاج‎

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نفوق 6 أغنام وكمية من الطيور فى حريق نشب بمنزل بسوهاج‎ نفوق 6 أغنام وكمية من الطيور فى حريق نشب بمنزل بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية جهينة بسوهاج دون إصابات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بناحية حسام الدين – دائرة المركز، بانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ،و بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل مكون من طابقين بالطوب الأحمر والخرسانه ملك المدعومحمد أحمد محمد إبراهيم وشقيقه المدعو علي ويقيمان بذات الناحية ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـي نفوق 6 رأس غنم وكمية من الطيور وأحتراق كمية من التبن والغلال
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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