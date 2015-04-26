المعارضة تسيطر على معظم حواجز “سهل الغاب” الاستراتيجي بحماة وسط سوريا

تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة تتقدمها “حركة أحرار الشام” و”جبهة الشام” و”صقور الجبل”، من السيطرة على معظم حواجز النظام في سهل الغاب، بريف حماة وسط سوريا، أبرزها حاجز القاهرة، وتل واسط، وتل عترم، والصوامع، بعد ثلاثة أيام من المعارك الطاحنة.

واغتنمت قوات المعارضة خلال الاشتباكات دبابة من نوع 55، وأربع عربات “بي إم بي”، بالإضافة لعتاد ثقيل وذخائر، وقتل أكثر من 30 عنصر للنظام ضمن تلك الحواجز.

وأكد “أبو الليث” القائد العسكري في لواء صقور الجبل، “تحرير معظم حواجز السهل، ومتابعة العمل باتجاه حاجزي الزيارة والتنمية الريفية آخر حاجزين في يد النظام، وبعدها سيغدو السهل في يد المعارضة بشكل كامل”.

وتأتي السيطرة على الحواجز المذكورة تزامناً مع سيطرة المعارضة، صباح اليوم على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الغربي، وهي أحد أهم معاقل النظام ونقاط إمداده في المنطقة.