ضبط 600 علبة من “مستحضرات تجميل” أثناء تهريبهم مع مصري قادم من السعودية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من احباط محاولة تهريب 600 علبة منوعه من ادوات مستحضرات التجميل بماركات عالمية مع راكب مصرى قادم من جدة .

صرحت مصادر جمركية انه اثناء قيام ركاب الطائرة المصرية القادمة من جده بانهاء اجراءات الوصول اشتبه احمد عبد الهادى مأمور الجمرك فى احد الركاب المصريين ، عرض الامر على سامى شكر مدير الجمرك الذى امر عبد المجيد مصطفى بتفتيش كل حقائب الراكب عثر معه علي 600 علبة متنوعه من ادوات المكياج .

امر الناجى عبد الصادق بتحرير محضر جمركى وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الراكب.