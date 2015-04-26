شاهد عن متظاهري «أحداث بولاق»: كانوا يحملون أسلحة آلية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الى أقوال شاهد الإثبات النقيب أحمد سيد مجاهد، معاون مباحث قسم بولاق ، بشأن القضية المعروفة اعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”.

وقال الشاهد فى مستهل أقواله انه كان متواجدًا يوم الواقعة والذى يعود الى تاريخ 16 اغسطس 2013 ، موضحًا ان مسيرة لمؤيدى الرئيس المعزول جاءت قادمة أنذاك من الجيزة ومرورًا بكوبرى 15 مايو وشارع 26 يوليو، مٌقدرًا حجم المسيرة بنحو 1000 متظاهر.

وتابع: المتظاهرون كانوا يرددون هتافات لعودة ما أسموه بـ”شرعية” الرئيس المعزول، مشددًا ان عدد من المتظاهرين كان بحوزتهم أسلحة آلية قاموا بإطلاقها صوب الأهالى وقوات الأمن، مما أحدث حالات اصابات ووفيات عديدة .

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الاهالي وبعض انصار الرئيس المعزول ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.