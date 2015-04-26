وزير الزراعة: الإنتاج الحالي من البحيرات يعادل 11% من الإنتاج الكلي من الأسماك

‏تفقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم مشروع الـ 5 الاف فدان للاستزراع السمكي لإنتاج 1000 طن أسماك ، كذلك أعمال مشروع اخر للاستزراع السمكي على مساحة 2000 فدان بمحافظة الاسكندرية لانتاج 500 طن خلال عام كمرحلة اولي في منطقة مريوط.

ووجه هلال الدعوة لمسئولي تسويق الاسماك في المشروع قائلاً: لا أريد أن أري انتاج لانني أريد أن اصطاده من الماء .

وقال الوزير أن المشروع ضمن مشروع تطوير الانتاج السمكي في البحيرات‏ لزيادة الانتاج الكلي من الاسماك الي مليوني طن أسماك لتقليل الفجوة في نصيب المواطن من البروتين، مشيراً ان الانتاج الحالي من البحيرات من الاسماك يعادل 11 % من الانتاج الكلي من الاسماك مقابل 75% الاسماك التي يتم انتاجها في المزارع السمكية ،14 % للصيد من نهر النيل والترع والمجاري المائية.