إحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة

أمر المستشار ناصر القرماني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول وائل فوقي صدقي بإدارة حلوان التعليمية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا بأن اشترك مع مجهول في تزوير شهادة منسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة حلوان بما يفيد حصوله على ليسانس الآداب والتربية، وأرفقها بملف خدمته بموجب طلب بخط يده وموقع منه إلى مدير عام إدارة حلوان التعليمية.

وجاء بأوراق القضية أن الثاني والثالث وهما محمد سميح توفيق، الموظف بشئون العاملين، وعبد الحميد السيد محمود، رئيس وحدة الملفات، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين بأن أهمل الثاني في عمله بقبول الشهادة المزورة من المتهم الأول وأرفقها بملف خدمته دون تقديم طلب منه، وأهمل الثالث في الإشراف على الثاني ما أدى إلى ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه.