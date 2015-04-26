التقارير الطبية توصى بعرض 3 متهمين بـ"أحداث بولاق" لمستشفى جامعى

وأضافت التقارير أن المتهم وليد محمد سعيد شمس الدين يشكو من آلام أسفل الظهر وبواسير شرجية وأن الحالة العامة جيدة، وأن المتهم على خليل على يشكو من توقف فى الحركة المعوية وتغير لون البشرة وبعمل أشعة على البطن أثبتت وجود توسع وانتفاخات بالقولون مما يرجح انسداد معوى مزمن تحول إلى حاد، وأوصى التقرير بتوجهه إلى مستشفى المنيل الجامعى لعمل أشعة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
تعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.
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