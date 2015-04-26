التقارير الطبية توصى بعرض 3 متهمين بـ"أحداث بولاق" لمستشفى جامعى

قالت هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تحاكم 104 متهمين فى قضية أحداث بولاق أبو العلا، إن النيابة العامة تقدمت بمستندات تتضمن التقارير الطبية لمستشفى سجن لمان طرة، والخاصة بأربعة متهمين، التى قررت المحكمة فى جلستها السابقة خضوعهم للكشف بمستشفى السجن، وأكدت التقارير أنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم ناصر عبد الرحمن، وأثبت التقرير الطبى أنه مصاب بفيرس كبدى سى وأوصت بنقله لمستشفى المنيل الجامعى لإجراء منظار على المعدة والمرىء، كما توقيع الكشف الطبى على أحمد رمضان، أثبت تقرير المستشفى الطبى بسجن لمان طرة أنه مصاب بشرخ شرجى مزمن يحتاج لإجراء جراحة لإصلاح الشرخ، وأوصى بترحيله لمستشفى لمان طرة لعمل الجراحة الأزمة وتم التنسيق مع مستشفى السجن.

وأضافت التقارير أن المتهم وليد محمد سعيد شمس الدين يشكو من آلام أسفل الظهر وبواسير شرجية وأن الحالة العامة جيدة، وأن المتهم على خليل على يشكو من توقف فى الحركة المعوية وتغير لون البشرة وبعمل أشعة على البطن أثبتت وجود توسع وانتفاخات بالقولون مما يرجح انسداد معوى مزمن تحول إلى حاد، وأوصى التقرير بتوجهه إلى مستشفى المنيل الجامعى لعمل أشعة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

تعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

>