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تأجيل محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" إلى 10 مايو

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تأجيل محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" إلى 10 مايو تأجيل محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" إلى 10 مايو
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الأحد، محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، إلى 10 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود وعرض المتهم الأول على الطب الشرعى لبيان تعرضه للتعذيب من عدمه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود، ومحمد محمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.
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