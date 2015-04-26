"القضاء الإدارى" تحيل دعوى وقف برنامج منى العراقى لـ"المفوضين"

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى وكيلًا عن صاحب حمام باب البحر فتحى محمد عبد الرحمن خضر، وتطالب بوقف برنامج "المستخبى" الذى تقدمه المذيعة منى العراقى على قناة "القاهرة والناس" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها ونظرها بجلسة ١ يوليو المقبل.

اختصم فتحى محمد عبد الرحمن خضر -فى دعواه رقم 28810 ق- كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانونى لقناة القاهرة والناس.

وأوضح المدعى أنه فوجئ أثناء تواجده بحمام البحر الذى يملكه ومعه أربعة من العاملين و21 من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن، وبحوزتهم كاميرات تليفزيونية تابعة لبرنامج المستخبى الذى تقدمه منى العراقى وتم القبض عليهم، بتهمة ممارسة الشذوذ، وقامت قناة القاهرة والناس من خلال البرنامج بأكبر حملة تشهير بهم.

وأضاف المدعى: رغم أن المحكمة أصدرت أحكاما لصالحهم بالبراءة إلا أن القناة لم تعتذر عن التشهير الذى نال من شرفهم وسمعتهم كما لم تمنحهم حق الرد، مؤكدا أن منى العراقى تعمدت خلال برنامجها الإساءة لهم تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية، ولم تلتزم الأمانة والموضوعية وتحرى الدقة فيما تبثه ضده و25 مواطنا آخرين.