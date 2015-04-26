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إحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة بتهمة التزوير

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إحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة بتهمة التزوير إحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة بتهمة التزوير
أمر المستشار ناصر القرمانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول وائل فوقى صدقى، بإدارة حلوان التعليمية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً معيباً بأن اشترك مع مجهول فى تزوير شهادة منسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة حلوان، بما يفيد حصوله على ليسانس الآداب والتربية، وأرفقها بملف خدمته بموجب طلب بخط يده وموقع منه إلى مدير عام إدارة حلوان التعليمية.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم محمد سميح توفيق، الموظف بشئون العاملين، والمتهم الثالث عبد الحميد السيد محمود، رئيس وحدة الملفات، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين، بأن أهمل الثانى فى عمله بقبول الشهادة المزورة من المتهم الأول وأرفقها بملف خدمته دون تقديم طلب منه، وأهمل الثالث فى الإشراف على الثانى مما أدى إلى ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه.

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مصر 365