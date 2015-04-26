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محاسب بالإبراهيمية يحرر محضرا ضد شركة المياه ويحملها مسئولية تسمم أسرته

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محاسب بالإبراهيمية يحرر محضرا ضد شركة المياه ويحملها مسئولية تسمم أسرته محاسب بالإبراهيمية يحرر محضرا ضد شركة المياه ويحملها مسئولية تسمم أسرته
تقدم محاسب بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية التى شهدت حالات تسمم جماعى يوم الجمعة الماضى، ببلاغ للشرطة اليوم، ضد رئيس شركة مياه الشرب يتهمه بالتقصير والتسبب فى إصابة زوجته وابنته بالتسمم.

وقال المحاسب محمد محيى فى المحضر الذى حمل رقم 1093 إدارى مركز شرطة الإبراهيمية، ضد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الشركة بالإبراهيمية بصفتهم، "أنهم تسببوا عن طريق العمد فى إصابة زوجته وابنته روان 8 سنوات، بسبب قيام الشركة بغسل ميكانات دون إخطار مجلس المدينة والصرف، لم يصرفوا مياه الغسيل بالطريقة السليمة، مما تسبب فى تعرض أفراد أسرته للتسمم، وألحق الضرر بهم".

كان المئات من أهالى مركز الإبراهيمية تعرضوا يوم الجمعة إلى حالة إعياء شديدة وقىء وإسهال، وتم نقلهم للمستشفيات وتماثلوا للشفاء وتوفى أحدهم.


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