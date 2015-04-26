جنايات سوهاج تقضى بإعدام عاطل وعامل والمؤبد لآخرين قتلوا شخصا لسرقته

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين "مهران – إ – أ" 21 سنة عاطل و"فريد – ش – م" 21 سنة عامل حضوريا، فيما عاقبت المتهمين "محمود – ت – ع" و"هشام – خ – م" بالسجن المؤبد بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "عوض – أ" عمدا وشرعوا فى قتل "رزق – ص – ب" بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2011 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه والشروع فى قتل الآخر، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المجنى عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية، وقام المتهمون باستيقافهم لمحاولة سرقتهم، وقاموا بسرقة حقيبة كانت بحوزتهم وبها مبلغ مالى وعندما اعترض المجنى عليهما وحاولا مقاومة المتهمين، انهال الأول والثانى عليهما بالسكين، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى، كما تعدوا عليهم بالعصا "شوم"، للتأكد من وفاة الأول وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.