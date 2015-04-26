إليسا لدنيا سمير غانم في أكس فاكتور: "ما تبسبسيش"

إستياء واضح خرج به بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، في الحلقة الثانية من العروض المباشرة في برنامج "إكس فاكتور"، من أسلوب إليسا في التعامل مع دنيا سمير غانم، خصوصاً عندما كانت تبدي الأخيرة رأيها في أعضاء فريق الأولى (فئة الغناء السولو العربي) إذ قاطعت دنيا أكثر من مرة عند تقييم المواهب.

فالمرة الأولى كانت عند تقييم المشتركة رانيا جديدي منتقدة التوزيع الغربي لأغنية أسمهان "ايمتى ح تعرف ايمتى" مفضلة لو تم المحافظة على توزيعها العربي، مما دفع إليسا إلى مقاطعتها بحدة قائلة "هني ما خصن خلينا نحكم على الصوت"، ومرة ثانية عند تقييم دنيا للمشتركة هند زيادي، عندما قالت لها: "أنت جميلة في شكلك وصوتك ودلعك وكل حاجة فيك جملية بس ما تغيّريش في العِرب" مما أثار حفيظة إليسا وقالت لدنيا "ما تبسبسيش".

أما المرة الثالثة، فكانت عند تقييم دنيا للمشترك مجدي شريف، وانتقادها للطبقة التي غنى فيها عند الدخول في أغنية "على رمش عيونها"، فقاطعتها إليسا قائلةً "الطبقة منيحة"، وإنسحب الأمر إلى فريق دنيا نفسها بعد غناء فريق the 5 حيث انتقدت إليسا أداءه، الأمر الذي استدعى تدخل دنيا للدفاع عنه، فدخلتا في نقاش جعل إليسا تقول: "صرنا عم نردح في المصري"، مما جعل دنيا تقول: "لن أحكم على الفريق بل سوف أترك الحكم للجمهور". مع الإشارة إلى أن اليسا بالغت في تقييم أعضاء فريقها، فهي قالت لرانيا جديدي في الكواليس عند إبلاغها أنها ستغني "إيمتى ح تعرف" للفنانة أسمهان، وقبل صعودها المسرح: "أنا متأكدة أنك سوف تؤدين الأغنية أفضل من إسمهان إذا لم يكن مثلها"، كما أنها قللت من قيمة رأي راغب علامة عندما حكم بشكل سلبي على أداء المشترك في الحلقة الماضية، الأمر الذي جعل راغب يعلق بعد إنتهاء مجدي من أداء أغنية "على رمش عيونها" للراحل وديع الصافي، قائلاً: "إليسا حاملة السيف ونازلي فيي إذا بدي إحكي. كنت أفضل من المرة السابقة ولكن ليس بكثير".

منذ إنطلاقة الحلقة، كانت دنيا شبه معزولة عن راغب وإليسا، وبدا الأمر واضحاً منذ لحظة دخول الأعضاء الثلاثة المسرح، حيث دخل راغب وهو يمسك بيد إليسا فيما كانت دنيا بعيدة عنهما، ليتدارك راغب الأمر فوراً وأمسك بيد دنيا، في محاولة منه لتقريبها من اللجنة وإضفاء شيء من الحميمية على العلاقة بين أعضائها.

إلى ذلك، بدا واضحاً محاولة الترويج لهواتف "سامسونغ" من خلال الحوار الذي جرى في بداية الحلقة بين مقدم البرنامج باسل الزارو وإليسا التي أثنت على كرم الشركة، ولم يفهم هل هو كان إعلاناً مدفوعا أم أنها كانت مجرد خدمة، قدمتها إليسا للشركة باعتبارها الوجه الدعائي لها، وهي ذكرتنا بالخدمة التي قدمتها أحلام للـ"كنتاكي" على الهواء مباشرة في الموسم ما قبل الماضي من برنامج "آراب أيدول".

ولأنه سيكون لكل حلقة من حلقات البرنامج موضوعاً معيناً، يتم على أساسه إختيار الأغنيات، تقرر أن تحمل الحلقة الثانية من العروض المباشرة "أغنيات الزمن الجميل" أي أغنيات كبار الفنانين، ولم يفهم لماذا وقعت القرعة على عمرو دياب الذي غنى له فريق The 5 أغنية "راجعين" وتم تصنيفه بين الكبار أمثال أسمهان ووردة وشادية ووديع الصافي الذين غنى المشتركين أغنياتهم.

وبعد أن قدم المشتركون الـ 12 من الفئات الثلاثة أغنياتهم، حصدت لاتويا من فريق راغب علامة على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، بينما حلّ في المرتبة الأخيرة فريق " Aves band " من فريق دنيا سمير غانم وماريا نديم من فريق راغب علامة الذي بدا متفاجئاً من دخولها منطقة الخطر، ولأن الكلمة الفصل لإنقاذ المشترك الذي سيكمل المشوار مع زملائه كانت لإعضاء لجنة التحكيم، صوتت إليسا وراغب علامة لماريا نديم بينما أعطت دنيا سمير غانم صوتها لفريق " Aves band " ليحسم راغب وإليسا النتيجة لصالح الأولى وغادر فريق "Aves band " البرنامج مع الإشارة إلى أن مشتركين سيغادران البرنامج في الحلقة المقبلة.