وفاة حبيب صوفيا بوش السابق في زلزال النيبال

تعيش النجمة العالمية Sophia Bush حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة حبيبها السابق Dan Fredinburg في الزلزال المأساوي الذي ضرب النيبال يوم السبت، واسفر عن وفاة أكثر من 1300 ضحية.

وكان Fredinburg قد توجه إلى هناك منذ حوالي 3 اسابيع، وهو الأمريكي الأول الذي جاء خبر وفاته في هذه الكارثة الطبيعية.

وبالرغم من حزنها على رحيل Dan، الذي قالت سابقاً إنه حب حياتها، حضرت Sophia مساء السبت الحفل الذي أقيم من أجل المراسلين في البيت الأببيض، في واشنطن.

Bush البالغة من العمر 32 عاماً، بدت بكامل أناقتها خلال السهرة، وحاولت أن تخفي حزنها قدر المستطاع، وبالفعل نجحت في ذلك.

يُشار إلى أنّ النجمة كانت ارتبطت بحبيبها في نيسان من عام 2013، إلا أنّ علاقتهما بقيت سريّة حتى تموز من العام نفسه.

علاقات حب وزواج انتهت في 2014