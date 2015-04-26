مرض حورية فرغلي يهدد مسلسلها من خوض السباق الرمضاني

يواجه مخرج مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي تقوم ببطولته حورية، أزمة بعد اضطرار الفنانة إلى السفر إلى لندن لتقلي العلاج، إذ انتهى المخرج من تصوير حوالي 70 بالمئة من عدد مشاهد المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول ساحرة تقوم بأعمال الشعوذة، ما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها، حيث يجسّد الفنان صلاح عبد الله دور رجل صعيدي يدعى "منصور الضو" يعيش بإحدى قرى الصعيد، لديه 4 بنات ولم يرزق بأولاد ذكور.



ويشارك في مسلسل "ساحرة الجنوب" كل من الفنانين: ياسر جلال، وصلاح عبد الله، وسوسن بدر، ومها أبو عوف، وأحمد فهمي، وأحمد فؤاد سليم، ووفاء صادق، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد في أولى تجاربه للدراما التليفزيونية.

تابعوا قريباً في "سيدتي" تفاصيل مرض حورية وخطة المخرج لإنقاذ المسلسل ليستطيع اللحاق بالسباق الرمضاني.