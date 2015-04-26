"روتانا" تطرح "ميني ألبوم" للفنان محمد المشعل الشهر المقبل

يستعد الفنان السعودي الشاب محمد المشعل لطرح "ميني ألبوم" جديد بداية أيار/مايو المقبل، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وصرح المشعل لـ"سيدتي نت" بأنه سعيد بطرح الـ"ميني ألبوم" الأول له، مبيناً أنه حاول تقديم ألوان شبابية مختلفة وجديدة في هذا العمل، ولفت إلى أنه تعاون مع مجموعة بارزة من الأسماء الشابة في مجال الكلمة واللحن والتوزيع.

وقال: "أتمنى أن ينال الميني ألبوم رضا الجمهور، الذي يضم أربع أغنيات ويحمل عنوان "عجّل"، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج الدكتور شادي عبد العليم، وبإشراف الملحن والفنان بندر سعد، وكلمات يم، وألحان عبدالله المسلم، وتوزيع هشام السكران.

وأوضح محمد المشعل أن الأغنية الثانية بعنوان "عاشق مغربية" التي أشرف عليها الملحن رضوان الديري، وكتب كلماتها محمد بن بدر، ولحنها محمد بن بدر ومن توزيع رشيد محمد علي.

وتابع: "أما الأغنيتين الثالثة والرابعة فهما "كثر الأسى" من كلمات أركان و"يانا فدا اللي" للشاعر عبدالله الأسمري، وهما من ألحان شجن وتوزيع أحمد أسدي.