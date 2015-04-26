ماذا يفعل إيزيل مع الأمير مصطفى في روما؟

حلّ كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل، وشاتاي أولوسوي الشهير بأمير ومحمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى المقيم في إيطاليا حالياً، نجوم حفل افتتاح أسبوع الفيلم التركي الذي أقامته السفارة التركية في روما، بمناسبة مرور مائة عام على السينما التركية.

وحظي النجوم الثلاثة بحفاوة بالغة من الجالية التركية في روما، واستمتعوا مع جمهورهم بتناول أشهى المأكولات التركية والإيطالية.

ومن المقرّر عودة النجمين كينان أميرزالي أوغلو وشاتاي أولوسوي سريعاً إلى اسطنبول لارتباطهما بمواعيد تصوير مسلسليهما الناجحين للموسم الثاني "القبضاي" و"مد وجزر".

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