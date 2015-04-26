من Beatles إلى One Direction.. أهم النجوم الذين إنسحبوا من فرقهم الغنائية

يرغب بعض النجوم في تأسيس كيانهم المستقل في المجال الفني رغبة منهم في خطف الأضواء إليهم فقط، على عكس الآخرين الذين ومنذ بداية مشوارهم الغنائي، إنضموالى فرق وعرفوا من خلالها.

هذه لائحة بأهم 7 نحوم أثار إنسحابهم من فرقهم الغنائية ضجة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي:

John Lennon: إنسحب من فرقة الـ Beatles عام 1969 وإنهارت الفرقة بأكملها منذ ذلك الوقت.

المغنية البريطانية Geri Halliwell: في العام 1998 غادرت فرقة Spice Girls الغنائية، وأثارت ضجة كبيرة حينها حيث أعلن الجمهور عن إستيائه الكبير بسبب قرارها المفاجئ.

Justin Timberlake: في العام 2014 إنسحب من فرقة NSYNC، رغبة منه في تأسيس كيانه المستقل في عالم الغناء.

Beyoncé: سنة 2005 أعلنت هذه النجمة العالمية عن مغادرتها لفرقة Destiny's Child، وصدمت جمهورها الذي لطالما إعتبرها أهم وألمع نجمة بين زميلاتها.

Michael McCary: إنسحب من فرقة Boyz II Men عام 2003، بعد الإشاعات التي إنتشرت حول عدم رغبة باقي أعضاء الفريق بالعمل معه.

Kevin Richardson: غادر فريق Backstreet Boys سنة 2006، وقال: أرى أن الوقت قد حان لأنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتي.

Zayn Malik: غادر خلال الأيام القليلة الماضية فرقة One Direction، وعن سبب قراره قال إنه يرغب بعيش حياة طبيعية كأي شاب في عمره، من دون الضغوطات التي تفرضها عليه الأضواء والشهرة، وتمنعه من ممارسة نشاطاته وحياته الخاصة كسائر الأشخاص.

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