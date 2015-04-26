بالصور: إستقبال رسمي حاشد للنجمة سلمى حايك في إهدن

وصلت اليوم النجمة العالمية Salma Hayek الى مسقط رأس جيران خليل جبران في بشري لزيارة المتحف الخاص به وبأعماله، قبل ان تتناول الغداء في منطقة اهدن.

وكان في استقبالها النائب سيتريدا جعجع التي رحبت بها في بلدها لبنان، ومن ثم التقطت بعض الصور لها مع فريق فيلم "النبي" قرب تمثال لجبران خليل جبران.

ونشرت صحيفة النهار عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعض الصور التي إلتقطتها النجمة خلال الزيارة.

أما أمس، فقد توجهت Hayek إلى منطقة البقاع اللبناني، لزيارة مخيم اللاجئين السوريين هناك، والاطلاع على حاجاتهم ومعاناتهم، وأمضت يوماً كاملاً هناك، كما شاركت الأطفال والنساء همومهم الناتجة عن الحرب السائدة في بلادهم.

وكانت Hayek قد وصلت إلى لبنان يوم الجمعة 24 نيسان_ أبريل، من اجل إطلاق الفيلم السينمائي "النبي" وللمشاركة في عشاء خيري يعود ريعه لأطفال مرضى السرطان.

وسستسمر الزيارة التي يرافقها فيها والدها رجل الأعمال المكسيكي سامي الحايك، ومخرج الفيلم روجرز الليرز والموسيقي غبريال عبد النور، حتى 28 نيسان- أبريل الحالي.

ويوم الثلاثاء 28، ستطل Salma في حلقة مميزة من برنامج "كلام الناس"، الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم عبر قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.

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