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التدخين مش بس بيأثر على جهازك التنفسى ده ممكن يخليك تفقد حواسك

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التدخين مش بس بيأثر على جهازك التنفسى ده ممكن يخليك تفقد حواسك التدخين مش بس بيأثر على جهازك التنفسى ده ممكن يخليك تفقد حواسك
كثير من الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو الشيشة على دارية بأضرارها الخطيرة على صحتهم، ولكن هل تعلم أن للتدخين آثارًا كبيرة على الأنف والأذن والحنجرة وأنه قد يساهم فى ضعف السمع والشم والتذوق.
>قال د.يحيى محمد النجار، أخصائى أمراض الأنف والحنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن التدخين أحد العوامل المساعدة لإصابة الأشخاص ببعض الأمراض العضوية بالجسم وخاصة الأنف والحنجرة وأهمها:

1)تكرار أدور البرد نتيجة صعف المناعة.
>2)ظهور حساسية الجيوب الأنفية وعدم الاستجابة للعلاج.
>3)فقدان حاسة الشم.
>4) فقدان حاسة التذوق.
>5)نزيف الأنف.
>6)الشخير أثناء النوم.
>7)ارتجاع المرئ وحموضة المعدة.
>8)سرطان الحنجرة .
>9)سرطان المرئ.
>10)سرطان الجيوب الأنفية.
>11)ضعف السمع.
>12)الصداع المتكرر.

لذلك ينصح د. يحيى قائلاً: "يجب على الأشخاص المدخنين الإقلال من التدخين بالتدريج وصولاً للإقلاع التام لتفادى الإصابة بالأمراض السابق ذكرها أو الأمراض العضوية الأخرى، وكما أن أولى خطوات علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض كان للتدخين دور فى الإصابة به هى الابتعاد عن التدخين ووصف العلاج الدوائى حسب الحالة الصحية".

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مصر 365