للمرأة الحامل.. التغيرات الجوية تعرضك للنزلات الشعبية

خلال هذه الأيام لا يوجد استقرار فى درجات الحرارة، مما يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض كالنزلات الشعبية والبرد، وتكون المرأة أثناء فترة الحمل هى الأكثر تعرضا لهذه الأمراض.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، إن التغيرات الجوية خلال هذه الأيام، لها تأثير سلبى على صحة الاشخاص بشكل عام، وبشكل خاص على صحة المرأة الحامل.

ويتابع د. جورج، أن هذا الجو يجعل المرأة أثناء فترة الحمل أكثر عرضة للإصابة ببعض الأعراض ومنها الاحتقان والتهابات الحنجرة وحساسية الصدر والنزلات الشعبية، وذلك يرجع إلى أن خلال فترة الحمل تقل كفاءة الجهاز المناعى وتصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة المناعية.

فينصح استشارى النساء والتوليد، أنه على المرأة الحامل خلال هذه الأيام بتوخى الحذر، وارتداء ملابس معتدلة وليست خفيفة، خاصة أثناء الليل، وتجنب التواجد فى الأماكن التى يوجد بها زهور وحبوب اللقاح وتجنب الخروج من مكان لدافئ لبارد.