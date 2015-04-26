5 ضربات جوية جديدة للتحالف العربى ضد مواقع للحوثيين فى صنعاء

ذكرت شبكة "بى بى سى" أن خمس هجمات جوية على الأقل، شنها التحالف العربى بزعامة السعودية ، ضد مواقع عسكرية للحوثيين ومنطقة بالقرب من المجمع الرئاسى فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان لـ"بى بى سى" إن الدمار لحق بمخزن للأسلحة يقع بين جبال محصنة فى منطقة سنحان التى تبعد 25 كيلومترا من العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية وسكان محليون أن الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح ونجله أحمد اتخذا المخزن لتخزين أسلحة نوعية حديثة كانت بحوزة قوات الحرس الجمهورى، وتم نقلها فى الآونة الأخيرة من معكسر "ريمة حميد" .

وقصفت الغارات معسكر "العرقوب" فى منطقة خولان شرق العاصمة صنعاء وإمدادات عسكرية كبيرة فى الطرق الممتدة من صنعاء إلى محافظة مأرب شمال شرقى اليمن التى تشهد قتالا عنيفا بين الحوثيين ومقاتلين قبليين مسنودين بقوات المنطقة العسكرية الثالثة.

وتقول قبائل محافظة مأرب إنها قتلت 23 من المسلحين الحوثيين فى كمائن نصبتها لتعزيزات عسكرية تابعة لهم.