آلاف الفلسطينيين يشيعون بالخليل جثمان الشهيد "أبو جحيشة"

شارك آلاف الفلسطينيين اليوم الأحد فى تشييع جثمان الشهيد محمود أبوجحيشة (22 عاما) الذى نفذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال الإسرائيلى قرب الحرم الإبراهيمى، فى بلدة أذنا غرب مدينة الخليل المحتلة جنوبى الضفة الغربية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد سلم فجر اليوم جثمان الشهيد "أبوجحيشة"، وقالت مصادر أمنية إنه تم التعرف على هويته الشهيد بعد تسليم جثمانه لمستشفى عاليه الحكومي، وهو من سكان بلدة اذنا غرب الخليل.

وفى ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منزل ذوى الشهيد محمود يحى أبو جحيشة، فى بلدة أذنا غرب الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوى الشهيد ابو جحيشة فى بلدة اذنا، وصادرت هاتفه المحمول وبعض مقتنياته الخاصة، بعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا.

كان الشهيد أبو جحيشة ارتقى أمس السبت بالقرب من الحرم الإبراهيمى بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، بعد توجيهه طعنات لجندى إسرائيلى وأصابه فى رأسه ورقبته.

من جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تسليم جثمان الشهيد الفتى "أبو غنام"، هذه الليلة بشروط.

وقال محامى مؤسسة الضمير محمد محمود، إن سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان الشهيد الفتى على أبو غنام، منتصف هذه الليلة بشروط.

وأفاد بأن الاحتلال اشترط وجود 70 شخصا فقط عند استلام الجثمان دون أن يحدد مكان التسليم بعد، فيما سيكون الاستلام وفق المعطيات بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر ليلا، وقد يماطل ولا يلتزم بالساعة بالضبط كعادته.

يذكر أن جثمان الشهيد من المقرر أن يوارى الثرى ويدفن فى مقبرة جبل الزيتون فى قرية الطور بالقدس المحتلة.

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