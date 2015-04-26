الاغاثة الإسلامية تقدم مساعدات عاجلة للاجئين اليمنيين فى جيبوتى

قدمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامى الدفعة الأولى من مساعداتها العاجلة للاجئين اليمنيين فى جيبوتى تمثلت فى كميات متنوعة من المواد الغذائية وبتكلفة إجمالية قدرها 625 ألف ريال استفاد منها 3 آلاف أسرة .

وأفاد الأمين العام للهيئة إحسان بن صالح طيب، أن المساعدات العاجلة تعد الدفعة الأولى من الدفعات التى ستتوالى تباعا لإنقاذ ونجدة هؤلاء المنكوبين الذين اتخذوا من جيبوتى ملاذا لهم لاسيما وإن أعدادهم فى تزايد مستمر ووصلت حتى الآن أكثر من (20) ألف أسرة لاجئة تعانى الفاقة والجوع والمرض من بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال والمسنين والمعوقين الذين فى أمس الحاجة إلى الرعاية والاهتمام مما دعا الهيئة إلى تكثيف جهودها توطئة لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية وتوزيعها فى العديد من المناطق النائية من خلال وفدها الذى أرسلته لهذا الغرض الإنسانى بالتعاون مع مكتبها فى جيبوتي.

وبين الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية أن هذه المساعدات التى وزعتها الهيئة احتوت على (3) آلاف كيس من الأرز وكميات مماثلة من السكر والدقيق والزيت إضافة إلى (5) آلاف علبة من الحليب.

وكانت الهيئة قد سبق أن قامت بدعم بعض المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية فى محافظتى عدن ولحج بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك فى إطار جهودها المبذولة فى مجال الخدمات الصحية تجاه هؤلاء المنكوبين.

كما قدمت الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية مساعدات إنسانية متنوعة للفقراء والمحتاجين فى اليمن بمبلغ 90 مليونا 899 الفا و879 ريالا استفاد منها مليونان و 349 و 986 شخصا فى مختلف المحافظات.

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