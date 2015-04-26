ناشطون سوريون: مقتل 27 شخصا فى قصف على مناطق بجسر الشغور

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن 27 شخصا على الأقل قتلوا فى قصف للطيران الحكومى على مناطق وسط مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب، وذلك عقب سيطرة فصائل مسلحة على المدينة.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تمكنت من السيطرة على عدد من حواجز القوات الحكومية فى سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا، وذلك بعد 3 أيام من المعارك العنيفة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم أن الطيران الحكومى شن صباح اليوم غارات عدة على مناطق فى سهل الغاب فى ريف حماة الغربى، وذلك حسبما أفاد المرصد السورى.
يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تمكنت من السيطرة على عدد من حواجز القوات الحكومية فى سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا، وذلك بعد 3 أيام من المعارك العنيفة.
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