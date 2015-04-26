المقاومة الشعبية اليمنية فى تعز تسترد موقعا من الحوثيين

استعادت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اليمنية فى محافظة "تعز" (المؤيدة للرئيس اليمنى) السيطرة- خلال الساعات ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ- ﻋﻠﻰ أﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ كانت عناصر الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق من السيطرة عليها، وقطعت المقاومة الطريق أمام الإمدادات العسكرية التى كانت فى طريقها لدعم الحوثيين.

وسيطرت المقاومة على مبنى المحافظة وإدارة الأمن بعد اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، كما اعتقلت 96 من الحوثيين بعد تمشيط الفنادق والمساكن فى عدد من الشوارع الرئيسية فى تعز كانوا يسكنون فيها.

ومع اشتداد المقاومة وعدم استطاعة الحوثيين تحقيق أى تقدم وهم الذين أشاعوا سقوط مدينة مأرب فى أيديهم أمس قامت هذه القوات بقصف عشوائى للمدينة، مما أدى إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة 14 آخرين وسقطت قذائف على مستشفى الثورة العام.

واستمرت الاشتباكات اليوم بين القبائل والمقاومة الشعبية من ناحية وبين الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله الح فى محافظة مأرب شرق اليمن والتى تدور منذ أيام.

وتبادل الطرفان القصف المدفعى والصاروخى فى منطقة صرواح وامتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى، مما أدى لى سقوط قتلى فى الطرفين.

ونصبت عناصر القبائل كمينا فى منطقة الطلعة الجمراء لمجموعة من الحوثيين أسفر عن مقتل 8 منهم على الأقل.

من ناحية أخرى قصفت طائرات دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم تجمعات للحوثيين فى منطقة حريب جنوب شرق مأرب كما استهدفت منزل أحد القيادات الحوثية، مواقع أخرى لتجمعاتهم فى مديرية صرواح التى تشهد اشتباكات بصفة مستمرة للسيطرة عليها.

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