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الاحتياطات الواجبة أثناء الولادة والرضاعة للمصابات بفيروس (C)

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الاحتياطات الواجبة أثناء الولادة والرضاعة للمصابات بفيروس (C) الاحتياطات الواجبة أثناء الولادة والرضاعة للمصابات بفيروس (C)

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 34 عاما ولدى طفل عمرة ثلاثة سنوات، وأنا الآن حامل فى نهاية الشهر الثامن وقد اكتشفت أنى مصابة بفيروس (C) فهل يوجد إجراءات معينة يجب اتخاذها أثناء الولادة، حيث أخبرنى الطبيب أن ولادتى ستكون قيصرية، وهل يمكن أن أرضع الطفل بعد الولادة أم لا؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء وولادة قائلا: بالنسبة للتعامل مع تلك الحالة أثناء الولادة وفى فترة الرضاعة فمن الأمور الهامة والتى يجب مراعاتها أثناء الولادة هى تجنب استخدام المخدر الذى يعطى عن طريق الرئة، واستبداله بحقنة البنج التى تأخذ فى الظهر، وهو ما يجب التنويه عنه للطبيب قبل إجراء عملية الولادة.

أما عن فترة الرضاعة فتختلف تبعا لنوع الفيروس ففى حالة الإصابة بفيروس (C) أو (B) لا ننصح السيدة بإرضاع الطفل نهائيا أما فى حالة الإصابة بفيروس (A) يمكن إرضاعه ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

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