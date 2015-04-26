السفارة المصرية تحتفل بعيد تحرير سيناء في معرض ملوك مصر بكندا

دعا السفير المصري في كندا معتز زهران، عدداً كبيراً من المسئولين والبرلمانيين الكنديين، وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بكندا، إضافة إلى رموز الجالية المصرية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، لحضور حفل استقبال أقيم يوم 25/4/2015 في معرض “ملوك مصر” بمدينة مونتريـال بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقد حضر الحفل أمل سلامة قنصل مصر العام في مونتريـال وكذا أعضاء السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريـال.

تم استهلال الحفل بمشاهدة فيلمين وثائقيين عن توت عنخ أمون ونفرتيتي باللغتين الانجليزية والفرنسية، حيث أعقب ذلك قيام منظمي الحفل بتوجيه كلمات للترحيب بالضيوف، وقد ألقى السفير معتز زهران، كلمة أشار فيها إلى أن مصر ستظل على مدى العصور تصنع التاريخ، وأن الصحوة الحالية التي تشهدها مصر تؤكد على امتداد عظمتها ودورها الحضاري، داعياً الحضور لزيارة مصر والتمتع بمشاهدة الآثار المصرية والأماكن السياحية الخلابة التي تذخر بها مصر، مؤكدا أن ذكرى تحرير سيناء تحمل معاني كثيرة وأبرزها أن السلام الذي بادرت به مصر يظل هدفها المنشود، وهو السلام الذي يجب أن يُبنى على مقومات العدل والمساواة لضمان ديمومته. كما سلط السفير الضوء على تكاتف كافة مؤسسات ومكونات الدولة والشعب المصري لدحر قوى الشر والتطرف والإرهاب بعزيمة راسخة ليعم السلام والأمن والاستقرار أرجاء المنطقة.

قام الحضور بعد ذلك بتفقد أجنحة المعرض الذي أقامه المركز المصري للفنون تحت رئاسة الدكتور طارق رجب، وقد تصدر المعرض تمثالاً للملك سنوسرت الثالث وهو أول حاكم في التاريخ ينشئ قناة تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وهي ما عدت فرصة للتنويه عن مشروع قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية الحالية في إطار قيادتها للنهضة المصرية الجديدة. وعقب مشاهدة المعرض قامت السفارة بالتعاون مع منظمي المعرض بإقامة حفل استقبال للحضور، وقد أعرب الحضور عن انبهارهم بروعة التاريخ المصري وتطلعهم لزيارة مصر لمشاهدة القطع الأثرية الأصلية التي تحاكيها القطع المعروضة.