مياه أسيوط: تحليل 480 عينة من محطات المياه منذ بدء أزمة الفوسفات وجميعها “سلبية”

قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بأسيوط انهبناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تم أخذ عينات كل ساعة من كل مآخذ محطات المياه بالمحافظة حيث تم أخذ حوالى 480 عينة حتى الآن وتحليلها واثبتت جميعها ان المياه نقية . وكان

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد طالب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة بمراقبة أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والتى تتم بصورة دورية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى أخذ عينات كل ساعة وتحليلها للإطمئنان على سلامة المياه وحفاظا على صحة وسلامة المواطن الأسيوطى.

كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه بأسيوط بتقديم تقرير عاجل من شركة المياه عن آخر عملية غسيل وتطهير للشبكات مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة منذ اللحظات الأولى لغرق صندل الفوسفات بقنا لمتابعة الموقف على مستوى المحافظة وجميع محطات مياه الشرب.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب أن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها منوها إلى أن خام الفوسفات الذى غرق بمياه النيل كان فى صوره صلبه ومن خواصه أنه مادة رسوبية وهو ما صرحت به وزارة البيئة ووزارة الرى. وأضاف ” محمد صلاح ” أن الشركه عملت على تكثيف العينات التى يتم سحبها من محطاتها للتأكد من جودة المياه التى يتم ضخها للمواطنين كإجراء احترازى.

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد أنور وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بأسيوط قامت بتشكيل فريق عمل لإدارة الأزمة من إدارة صحة البيئة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة لأخذ عينت مياه من أماكن مختلفة ومن جميع مراكز المحافظة وتم فحصها وتحليلها حيث وجد ان جميعها مطابقة للمعايير ولا يوجد بها أى ملوثات مشيرا إلى انه تم التشديد بتكثيف أخذ العينات وتحليلها وفقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.