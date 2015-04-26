القوات المسلحة تواصل الجهود لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بالنيل بقنا

واصلت جهود القوات المسلحة انتشال الناقلة الغارقة بمياة النيل بعد انتشال كميات كبيرة من الفوسفات المحمل على متنها.

من جانبة أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أستمرار الجهود المختلفة للقوات المسلحة والرى لإنتشال الناقله الغارقة مشيرا أنه سيتم وصول “ونش” ضخم تابع للقوات المسلحة للمساعدة فى إنتشالها موضحا أن الجهود تمكنت فى أنتشالها لمسافة 1.5 متر من قاع النيل .

وأضاف الهجان أن عملية أخذ العينات من محطات الشرب والنيل مستمرة لتحليلها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها مشيرا أن جميع نتائج تحليل الأشعاعات التى تم أخذها أثبتت سلبيتها وخلوها من أية أشعاعات .