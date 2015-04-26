بالصور.. فلاحو المنيا يتظاهرون بسبب قرار يمنع​​ استلام القمح بالشون الترابية

عبر ​عشرات​ الفلاحين بالمنيا، عن غضبهم من قرار وزارة التموين بمنع إستلام محصول القمح بالشون الترابية بزعم عدم صالحيتها وتخصيص شون بعيده عن حقولهم تكبدهم خسائر كبيره لنقل المحصول إليها.

وتظاهر العشرات من المزارعين من مجموعة قري غر​و​ب مركز المنيا، أمام بنك التسليف الزراعي بقرية طوه بمركز المنيا، مطال​ب​ين بتدخل رئيس الوزراء ووزير الزراعه ومحافظ المنيا لإلغاء هذا القرار رأفة بالفلاحين وتخفيفاً عن كاهلهم لافتين أنهم فوجئوا بالقرار وأنه كان ينبغي صدوره قبل بدء موسم الحصاد بفترة كافيه.

وقال أحمد شركس، مزارع من قرية تله، أن المزراعين فوجئوا بقرار من وزارة التموين بعدم إستلام محصول القمح بعد حصاده هذا العام بالشون الترابية بحجة أنها غير صالحة لهذا الغرض، مشيراً أن مديرية التموين قامت بتخصيص 3 منافذ فقط لإستلام القمح وهي صوامع المنطقة الصناعيه وتبعد نحو 70 كيلو عن قري غروب مركز المنيا، مما يشكل عبئاً علي الفلاحين فضلاً عن إرتفاع تكاليف النقل، وتكبد الفلاحين خسائر فادحة، والمنفذ الثاني بقرية صف الخمار وتكدس بالأقماح وأوقف عملية الإستلام قب​ل​ يومين أثنين، والمنفذ الثالث بمطحن يوسف نسيم بالمنطقة الصناعية بشرق النيل وهو بعيد جداً عن القري الشهيره بزراعة القمح.

وقال حسين ضبيع من أهالي قرية تله، أنه إجري إتصال بوكيل وزارة التموين بالمنيا، وكان رده أن التموين غير مسئول عن إستلام القمح، وإن هذا من إختصاص بنوك التنمية الزراعية، كما أجري إتصالات بديوان عام المحافظة ومديرية الزراعه لحل هذه المشكله، وتعهد محافظ المنيا بالنظر في المشكله والعمل علي حلها.