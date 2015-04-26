أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول فرع لبنك فيصل الإسلامى بالمحافظة

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول فرع لبنك فيصل الإسلامى بالمحافظة بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول فرع لبنك فيصل الإسلامى بالمحافظة

 

محافظ الإسماعيلية يفتتح أول فرع لبنك فيصل الإسلامى بالمحافظة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه رأفت مقبل نائبًا عن محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى بافتتاح أول فرع للبنك بمحافظة الإسماعيلية والثانى على مستوى محافظات إقليم القناة وذلك بحضور محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول وأمين عبد العزيز مدير عام فرع البنك بالإسماعيلية وعمر بشر نائب رئيس مجلس ادارة البنك .

وخلال مراسم الافتتاح أكد نائب محافظ البنك على أن البنك يضع كافة امكانياته لخدمة ودعم كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها المحافظة وخدمة المجتمع الاسماعيلى من خلال العديد من الخدمات البنكية وتسهيلات منح القروض الميسرة للمواطنيين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا