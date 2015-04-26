بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول فرع لبنك فيصل الإسلامى بالمحافظة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه رأفت مقبل نائبًا عن محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى بافتتاح أول فرع للبنك بمحافظة الإسماعيلية والثانى على مستوى محافظات إقليم القناة وذلك بحضور محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول وأمين عبد العزيز مدير عام فرع البنك بالإسماعيلية وعمر بشر نائب رئيس مجلس ادارة البنك .

وخلال مراسم الافتتاح أكد نائب محافظ البنك على أن البنك يضع كافة امكانياته لخدمة ودعم كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها المحافظة وخدمة المجتمع الاسماعيلى من خلال العديد من الخدمات البنكية وتسهيلات منح القروض الميسرة للمواطنيين .