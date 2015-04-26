انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخزن سكك حديد رمسيس

أمرت نيابة الشرابية برئاسة المستشار وليد القاضى بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشبب بمخزن للسكك الحديد فى رمسيس لبيان اسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر ، كما امرت النيابة بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الوقعة.

> وكشفت التحقيقات الاولية ان السبب وراء الحريق هو تطاير ماس كهربائى اثناء تقطيع الحديد مما تسبب فى استعال النيران بعربيتى قطار ، وتفحمهما بالكامل.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ5 سيارات إطفاء تنسيقا مع الدفاع المدنى بشرطة النقل للسيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن السكة الحديد بمحطة رمسيس والتهمت النيران إحدى عربات القطار في المخزن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية برئاسة الرائد عادل هلال مشرف العمليات، بلاغا بنشوب حريق في مخزن السكة الحديد في رمسيس وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية بالقاهرة وإدارة الدفاع المدنى بشرطة النقل لإخماد الحريق.