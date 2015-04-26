أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة 35 شرطيا في أحداث شغب بدربي بلجراد

Google+ Print
إصابة 35 شرطيا في أحداث شغب بدربي بلجراد إصابة 35 شرطيا في أحداث شغب بدربي بلجراد

اندلعت أعمال شغب في مباراة الدربي بمدينة بلجراد الصربية بين ريد ستار بلجراد وبارتيزان أصيب على إثرها 35 شرطيا وتم اعتقال 41 مشجعا.

وتأخرت انطلاقة المباراة بسبب محاولة الشرطة السيطرة على المدرج الشمالي والذي ظهرت به أعمال شغب من قبل العديد من الجماهير.

قامت هذه الجماهير بإلقاء قنابل صوت وعدد من المقاعد على عناصر الشرطة بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وانتهت المباراة، التي توقفت عدة مرات في الشوط الثاني بسبب كثافة الدخان، بالتعادل السلبي.

ويتصدر بارتيزان، بطل الدوري ست مرات من أخر سبعة مواسم، المسابقة بفارق خمس نقاط عن ريد ستار بلجراد ومتبقي ستة لقاءات على نهاية الموسم.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تشهد مباراة الفريقين أحداث شغب، ففي مايو 2013 تم اعتقال 104 مشجعا بعد اشتعال مقاعد الاستاد عقب نهاية المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع