إصابة 35 شرطيا في أحداث شغب بدربي بلجراد

اندلعت أعمال شغب في مباراة الدربي بمدينة بلجراد الصربية بين ريد ستار بلجراد وبارتيزان أصيب على إثرها 35 شرطيا وتم اعتقال 41 مشجعا.

وتأخرت انطلاقة المباراة بسبب محاولة الشرطة السيطرة على المدرج الشمالي والذي ظهرت به أعمال شغب من قبل العديد من الجماهير.

قامت هذه الجماهير بإلقاء قنابل صوت وعدد من المقاعد على عناصر الشرطة بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وانتهت المباراة، التي توقفت عدة مرات في الشوط الثاني بسبب كثافة الدخان، بالتعادل السلبي.

ويتصدر بارتيزان، بطل الدوري ست مرات من أخر سبعة مواسم، المسابقة بفارق خمس نقاط عن ريد ستار بلجراد ومتبقي ستة لقاءات على نهاية الموسم.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تشهد مباراة الفريقين أحداث شغب، ففي مايو 2013 تم اعتقال 104 مشجعا بعد اشتعال مقاعد الاستاد عقب نهاية المباراة.